Lev

Merkur vám svítí na kroky profesního úspěchu a vy jste za to moc rádi. Vlastně ani nevíte, kde se ve vás lví síla bere. V každé situaci obstojíte a rozhodně se za to nestydíte. Pokud máte obavy z toho, že by vám kolegové záviděli, tak jsou zhola zbytečné.