Letos v červnu vyfasovala u Městského soudu v Brně za křivé obvinění 4 měsíce vězení s dvacetiměsíční podmínkou. Proti trestu se ale odvolala. „Vnoučata jsem neviděla několik let. Dárky mi vraceli zpět, trápila jsem se. Všeho lituji,“ napsala žena do omluvného dopisu, který se dostal ve čtvrtek do rukou členů odvolacího senátu Krajského soudu v Brně.

Jak se žena dostala k informaci, že zeť měl poukázat za vstřícné rozhodnutí soudkyně částku dva miliony korun, zůstává zahaleno tajemstvím. Údajně to vyslovil někdo z příbuzných nešťastné babičky.

Ta informaci bezmyšlenkovitě přejala a průšvih byl na světě. Zvláště když zaslala na městské zastupitelství stížnost na soudkyni obsahující lživé nařčení z korupce.

K projednání odvolání se paní Marie ve čtvrtek nedostavila, soud tak jednal v její nepřítomnosti. V omluvném dopise požádala, zda by mohl soud událost překvalifikovat na přestupek. Odvolací senát na čele s Danou Kancírovou to ale odmítl a původní trest potvrdil. Verdikt je pravomocný.

