Ten měla urychlit platba na účet a doprava prostřednictvím kurýrní služby. Žena poskytla potřebné údaje vyplněním do zaslaného webového formuláře. Jenže první pokus o platbu se nepodařil. Zadanou platbu se prý nepodařilo ověřit a dokončit.

„Kupující tedy požádal o to, zda by nebylo možné zaplatit na jiný účet u jiné banky. Prodávající se dohodla s blízkou osobu, které přeposlala webový formulář pro realizaci platby na účet. Byť bylo příbuzné vyplňování údajů do formuláře podezřelé a považovala je za nestandardní, údaje přesto poskytla,“ popsal osudnou operaci policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Další den ženu zaskočila zpráva z banky o zablokování zadané podezřelé transakce. Když si následně obratem kontrolovala účet, zjistila, že jí v několika předcházejících transakcích zmizelo skoro čtvrt milionu korun.

Zajímavý výdělek se nekonal

Podvodníci obrali i cizince (46), který naletěl lákavým nabídkám na zajímavé zúročení peněz vložených do obchodování s kryptoměnami. Během telefonátů s podvodníky si nechal do počítače nainstalovat software na jeho vzdálenou správu. Poskytl také údaje do internetového bankovnictví i k platebním kartám, dokonce poslal do neznáma kopie svých dokladů.

„Už během prvního týdne obchodování investoval do virtuální měny skoro milion korun. V dalších týdnech pak v různých částkách další dva miliony. Až potom pochopil, že komunikoval s podvodníky,“ shrnul policista. Nešťastník navíc investoval i peníze, které si vypůjčil převážně od rodiny.

