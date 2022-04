Brněnský krajský soud ukončil dokazování v korupčním případu na radnici Brno-střed. Státní zástupce v tzv. kauze Stoka navrhl někdejšímu místostarostovi a radnímu Jiřímu Švachulovi (ex ANO) 14 let vězení.

Podle obžaloby byl hlavou organizované skupiny, která ovlivňovala veřejné zakázky. Škoda se pohybuje až kolem 180 milionů. Kromě 14 let kriminálu požaduje žalobce i propadnutí veškerého Švachulova majetku.

Pro ostatní obžalované, vyjma Jiřího Hose (ODS), žádá obžaloba stejné tresty jako již při předchozím projednávání kauzy na podzim loňského roku. Tu nyní musela soudkyně Jaroslav Bartošová znovu otevřít a doplnit o nové důkazy na 12 tisících stránkách, na které se zapomnělo...

Vinu popírá

„Ani po doplnění dokazování nevznikly pochybnosti ohledně obžaloby,“ shrnul žalobce Karel Cibulka.

délka: 01:06.68 Video Státní zástupce Petr Šereda přiznává chybu. Do spisu korupční kauzy Stoka se zapomnělo zařadit 12 tisíc stránek spisu! Jiří Nováček

Švachulův obhájce Kárim Titz ale naopak uvedl, že i po doplnění dokazování jsou obrovské pochybnosti o řadě skutkových okolností a pro svého klienta požaduje zproštění viny. Švachula vinu popírá. Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku.

Hosovi místo dvou sedm let

Nová zjištění přitěžují podnikateli a zastupiteli Brna-severu Jiřímu Hosovi (ex ODS). Státní zástupce mu totiž přisoudil větší roli v trestné činnosti než původně. Místo dvou let basy chce teď Hosovi přidat dalších pět a poslat jej za mříže celkem na 7 let.

Další navrhované tresty jsou u hlavních obžalovaných stejné, jako zaznělo v závěrečném návrhu loni v září. Samanu El-T. by měl soud vyměřit souhrnný trest 4,5 roku vězení. Ten už je ovšem pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel O. Jemu žalobce navrhl souhrnný trest 7,5 roku.

Třináct let vězení navrhl bývalému šéfovi investičního odboru části Brno-střed a bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu T. a Petru K. Navrhované tresty pro další obžalované jsou nižší deseti let či podmíněné. Rozsudky v případu údajné korupce na městské části Brno-střed padnou 31. května.