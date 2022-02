Zpět

Osm dlouhých let po smrti maminky pobíral měsíc co měsíc státní příspěvky na její péči inženýr Milan Č. Na účet přišlo více než 1,2 milionu korun! Brněnský soud mu za to napařil dva roky vězení, podmínečně odložené na 2, 5 roku. Hrozilo mu, že za katrem stráví za podvod až osm let.