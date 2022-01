Neskutečné utrpení prožila dívenka z Brněnska, kterou dlouhodobě týrali její vlastní rodiče. Sypání soli na ruce, polámané kosti, krvácení do mozku a epileptické záchvaty jsou výsledkem „péče“, za kterou skončili před soudem.

Podle obžaloby rodiče s dítětem drsně nakládali prakticky od jejího narození. Matka mj. namáčela dceři prsty do soli. „Když dcera odmítala podávanou stravu nebo plakala, obžalovaný s ní opakovaně třásl tak, že ji držel za trup, čímž jí způsobil opakované poranění hlavy a mozku,“ popsala podle serveru novinky.cz obžaloba.

Otec měl pro změnu s holčičkou nepřiměřeně třást. „Když dcera odmítala podávanou stravu nebo plakala, obžalovaný s ní opakovaně třásl tak, že ji držel za trup, čímž jí způsobil opakované poranění hlavy a mozku,“ vyplývá z obžaloby.

Nevím, jak k tomu přišla, řekla matka

Rodiče se však bránili, že dceři nijak neubližovali. „O tom, že malá měla zranění lebky, zlomené ručičky, zakrvácené spojivky a že si to nemohla způsobit sama, jsem něco málo slyšela. Nedokážu si to vysvětlit, nezpůsobila jsem jí to,“ vypověděla matka dítěte. Máčení prstů do solí prý udělala na popud manžela.

Otec naopak přiznal, že jednou s dcerou trochu zahýbal, jednou mu také vyklouzla při koupání. „Miloval jsem ji, nedokázal bych jí ublížit,“ dušoval se u soudu. Lékaři, kteří děvčátko hospitalizovali na jednotce intenzivní péče, měli o „rodičovské péči" jasno.

Lékařka: Poranění hlavy a mozku

„Dítě utrpělo několik opakovaných poranění hlavy a mozku. Ta by bez lékařského ošetření vedla s největší pravděpodobností k úmrtí dítěte,“ popsal dětský neurolog. Lékařka, která měla děvčátko v péči po jeho propuštění z nemocnice, se podle své výpovědi divila, že vůbec přežila zranění, která měla za sebou.

„Opakovaně se jí prováděla magnetická rezonance mozku v celkové anestezii. V současné době se vyvíjí dobře, psychomotoricky je šikovná, v dobré výživě. Dohnala dívky svého věku,“ upozornila.

Litují, ale nepřiznali se

Senát na čele se soudcem Petrem Jirsou se ocitl při rozhodování o vině a trestu v důkazní nouzi. Rodiče události litovali, ani jeden se však k otřesnému zacházení s dítětem nepřiznal. Rodičovskému páru proto uložil jen roční trest s podmíněným odkladem na tři léta.

„Pokud jde o sebereflexi obou obžalovaných, zde soud musí konstatovat, že jakkoliv určitou míru lítosti nad způsobenými následky vyjadřují, tak zároveň oba popírají, že by za ně byli zodpovědní, a spíše své jednání bagatelizují,“ dodal Jirsa. Verdikt není pravomocný, otec i žalobce se na místě odvolali.

