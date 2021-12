Obžalovaní se dušovali, že nic nezanedbali, neštěstí prý zavinili dělníci. Podle soudu však nebyl ve stanovené projektové dokumentaci technologický postup, který bude následovat po odstranění podpěr. Stejně tak nebylo stanoveno, kdy mohou být podpěry odstraněny.

„Soud se domnívá, že pan Vašíček jako stavitel by měl rozpoznat, že nebude moct být přistoupeno k odstranění podpěr," uvedl člen odvolacího senátu Jaroslav Pálka.

Stavba bez dozoru

U Hrnčíře poznamenal, že chyběl ze strany investora technický dozor, který by kontroloval postup prací. „Ani jeden by tam nebyl od rána do večera, ale někdo by měl v tom závazném okamžiku stanovit pokyny," zdůraznil Pálka. Dodal, že soud v tom spatřuje hrubé porušení předpisu bezpečnosti práce.

délka: 01:09.38 Video Emil Pekárek pomáhal vyprostit zavalené dělníky TV Blesk Zdeněk Matyáš

Hrnčíř se po jednání nevyjádřil, Vašíček uvedl, že nebyl stavbyvedoucím. „Stavěl jsem mnoho sklepů a nikdy se mi to nestalo. Kdybych stavěl tady ten, nestalo by se to taky," řekl Vašíček. Verdikt je pravomocný.