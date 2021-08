V nejistotě, zda půjde do basy kvůli přepadení herny na česko-rakouských hranicích, nebo dosáhne osvobozujícího rozsudku, zůstává Rakušan Niko J. (36). Středeční verdikt u odvolacího senátu Krajského soudu v Brně totiž zhatila podle všeho nedbalá překladatelka.

V překladu rozsudku okresního soudu do němčiny totiž vynechala celou jednu stránku. Na jiných stránkách navíc chybí různé věty. Cizinec i jeho obhájce na to okamžitě upozornili. „To se mi ještě nestalo,“ reagoval předseda senátu Vlastimír Čech a jednání odročil do doby, než bude sjednána náprava..

Niko J. podle obžaloby s pistolí a pepřovým sprejem přepadl loni 10. března pokladní v herně v Hevlíně a získal téměř 8 tisíc eur (198 tisíc korun). Rakušan to vehementně odmítá, přestože přiznal, že hernu zná a chodil do ní točit automaty. Podle posudku znalců jde o patologického hráče, který svou vášeň tajil i před přítelkyní. Ta však prý dosvědčila, že osudné noci neopustil jejich byt.

Okresní soud ve Znojmě letos v květnu poslal Rakušana na základě řetězce nepřímých důkazů na 5 let za mříže, stejnou dobu po odpykání trestu nesmí do Česka. Společnosti provozující hernu v Hevlíně má uhradit vzniklou škodu. Nico J. se proti trestu odvolal.

Po doplnění chybějící části překladu původního rozsudku bude odvolací řízení pokračovat v září.

