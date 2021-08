Dodnes je to zřejmě největší loupež na Moravě. Přesně před 15 lety, 9. srpna 2006, přepadlo poblíž Slavkova u Brna ozbrojené komando maskovaných lupičů dodávku bezpečnostní agentury. Ukradli 77 milionů korun. Trestu unikali dlouhých deset let.

Zločin se stal na silnici mezi Slavkovem a Rousínovem v místě, kde se silnice klikatí a jsou kolem ní stromy. Dvoučlenná osádka vozu bezpečnostní služby zastavila poté, co spatřila u silnice muže v černých kombinézách vydávající se za policisty. Těmi i někteří z lupičů dříve dokonce byli.



Pistole a bazuky

Aby měli jistotu, že bezpečnostní agentura s autem zastaví, měli lupiči s sebou funkční pistole a napodobeninu bazuky. Sebrali 77 milionů korun, nasedli do dvou vozů a z místa činu ujeli. Při přepadení, které trvalo nejvýše pět minut, nebyl nikdo zraněn.

Policisté následně vyslechli stovky lidí, ale zločinci dobře znali policejní postupy a dařilo se jim dokonale zahlazovat stopy. V únoru 2008 proto policie případ odložila.



Tělo na skládce

Klíč k objasnění zločinu získali vyšetřovatelé až v březnu 2015, kdy na skládce u Drásova na Brněnsku našli ostatky těla jednoho z kompliců gangu. Jeho tělo tam leželo už pět let!

Brněnský krajský soud se případem začal zabývat v roce 2016, v červnu vynesl rozsudky. Hlavního aktéra loupeže Romana Dolíhala, kterého uznal vinným i z vraždy komplice, poslal na 20 let do vězení, Antonínu Dolíhalovi uložil 10 let vězení, Jaroslavu Havlíkovi 11 let a Jiřího Bartoně, který následně pomáhal odklízet tělo velitele vozu, potrestal soud 2,5 lety podmíněně odloženými na čtyři roky. Vrchní soud následně tresty potvrdil.

Zabavili majetek příbuzným

Z peněz se podařilo dohledat zpět jen 42 milionů korun. Soud proto rozhodl o zabavení majetku příbuzných.

„Co se týká domu mé maminky, není spojena s žádnou trestnou činností. Stavěl jsem jej těmato rukama,“ dušoval se před soudem marně Dolíhal. Nyní všichni odsouzení mají před sebou ještě mnohaletý pobyt za mřížemi.