Blíženci

Pracovně jste se sebou spokojení a myslíte si, že odvádíte dobré výkony. Co se honí v hlavě nadřízenému tušíte, ale je vám to jedno. Svědomí máte čisté. Nemíníte se s ním dohadovat, však on přijde na to, že si vás dostatečně neváží. Pak může být i pozdě.