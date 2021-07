„Nejsou nebezpeční,“ ujišťoval při představování nové a zároveň největší expozice v Zoo Ostrava její ředitel Jiří Novák (50). Ukazoval při tom na kondory, peroucí se nemilosrdně o kusy masa v moderní voliéře, která vyšla na 45 milionů.

Návštěvníci do voliéry proniknou přes dvoje dveře a skrz řetězy, které zabraňují jejím obyvatelům dostat se ven. „Jů, oni se perou o maso,“ koukala s očima vykulenýma Anička Sekvejová (7) z Lomnice nad Popelkou. Kondorů se ale prý nebála, a tak prošla voliérou skrz na skrz.

délka: 02:23.76 Video Ostravská zoo představila novou expozici pro kondory a další jihoamerické ptáky. Jde o největší průchozí voliéru v zahradě. Karel Janeček

Sledovala i středeční oběd kondorů havranovitých, nejdominantnějších tvorů voliéry. „Anička může být v klidu. Jsou to mrchožravci, neublížili by živému tvoru. Možná by vás po osmělení zobli do prstu,“ uvedl Novák.

Jako v Argentině

Obyvatele voliéry pro kondory a další jihoamerické ptáky si mohou návštěvníci užít v jejich bezprostřední blízkosti. Vznikl úpravou expozice malých šelem.

Voliéra dostala jméno podle provincie La Pampa v centrální Argentině, kde se vyskytují všechny druhy chované v Ostravě. „Výsadba a vybavení imitují přirozené prostředí původní domoviny – travnaté pampy, trnitou buš či mokřady,“ uvedl Novák.

Ve voliéře je šest druhů ptáků a jeden savec, jímž je morče divoké. Mezi létavci je možno rozpoznat mimo kondory také tři páry ibisů šedokřídlých, ostralky žlutozobé, bronzovokřídlé kachny, čírky modrozobé a pisily americké.

Chystají další podívanou

Druhovou skladbu voliéry v blízké budoucnosti doplní i zástupce pěvců – kardinálovec zelený. Tento příbuzný našich strnadů bude nejvzácnějším obyvatelem La Pampy. Jde o ohrožený druh. Měl by přibýt i kolpík růžový, podobný plameňákovi.

Přestože byla průchozí voliéra hotova již ve druhé polovině roku 2020, nakonec její otevření nechali na letošní červenec. Kvůli úmrtí dlouholetého ředitele Petra Čolase (†55) a s ohledem na jeho památku, i kvůli koronavirové epidemii a jejím zákazům.

Dopracovávají další voliéru

Další odhalené tajemství ostravské zoo: Budují tu i další novou expozici pro makaky a gibony. „Práce budou dokončeny již v srpnu tohoto roku a jejich hodnota je bezmála 127 milionů,“ řekl Novák. A protože je návštěvníků hodně, postaví pro ně i nové parkoviště.