„V čele naší ostravské zoo chceme mít odborníka, který naváže na skvělou práci předchozího pana ředitele. Ten dokázal zvednout renomé ostravské zoo tak, že se pod jeho vedením stala respektovanou institucí mezinárodního významu na poli biodiverzity a ochrany přírody,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Výběrové řízení bude mít dvě kola a přihlášky do prvního kola je nutné odeslat do 26. února. Nový ředitel by měl nastoupit k 1. dubnu tohoto roku.

Uznávaný odborník

Zesnulý ředitel vedl ostravskou zoo 16 let, v organizaci pracoval na různých pozicích již od roku 1990. Patřil k nejuznávanějším světovým odborníkům, který zapojil ostravskou zoo do celosvětových programů záchranného chovu zvířat.

Prosadil modernizaci pavilonů a za jeho působení se zahrada stala jednou z největších turistických atrakcí regionu. Petr Čolas podlehl rakovině slinivky jen měsíc po té, co se o nemoci dozvěděl.