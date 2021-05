„Identifikační úkony potvrdily, žena hladině řeky Svratky nalezené tělo patří pohřešovanému mladíkovi. Kriminalisté budou při dalším vyšetřování hledat odpověď, zajatých okolností se dostal do vody. Zatím vyšetřování napovídá tomu, že zemřel bez cizího zavinění,“ uvedla policie na twitteru.

Tělo vylovili policejní potápěči v úterý odpoledne poblíž mostu u veslařského areálu v brněnském Jundrově. Zpočátku ale nebylo jasné, zda se jedná o pohřešovaného hocha. Identifikace byla značně komplikovaná.

Dlouhý pobyt ve vodě se na nalezeném těle výrazně projevil. Nyní policie potvrdila, že se jednalo právě o ztraceného mladíka.



Šel s kamarády ven a už se nevrátil

Tomáš se vydal se svými kamarády ve středu 14. dubna podél Svratky. Od té doby o něm nikdo nic nevěděl. Policisté přitom do pátrání nasadili desítky lidí, vrtulník s termovizí i psovoda. Po chlapci pátrali i hasiči a strážníci. Dokonce se zapojila masově i veřejnost, a to zejména při prohledávání obory Holedná.



Ještě v pondělí večer otec pohřešovaného chlapce vystoupil v televizi CNN Prima News v emotivním projevu, kde vyjádřil naději, že by jeho syn mohl být na živu. „Tome, prosím vrať se domů, všichni na tebe čekáme. Chceme, abys byl doma. Neměj strach, nemusíš mít z ničeho strach…,“



VIDEO: Hasiči ve středu 21. dubna pricházeli Svratku přesně v místech, kde bylo v úterý 4. května nalezeno tělo pohřešovaného mladíka.

délka: 00:25.72 Video Policie, strážníci, hasiči a potápěči pátrali ve Svratce a v jejím okolí po nezvěstném Tomášovi (15) MP Brno