„Pokud by láhev dítě zasáhla, takřka s jistotou by je zmrzačila nebo zabila,“ uvedla státní zástupkyně Iveta Eichlerová, proč obžalovala muže z trestného činu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Netrestanému, nahluchlému vzteklounovi za to reálně hrozilo nejméně pět, v krajním případě až 12 let kriminálu.

„Přiznávám. Celé je to můj osobní nešťastný zkrat. Nebyl můj úmysl, mrsknout flašku po děcku,“ kál se Kaman. V tu chvíli měl nebývalé štěstí. Maminka malého Míši se totiž nad sousedem ustrnula a nepřidala se k jeho soudnímu stíhání.

Dohodl se

Kaman proto výměnou za nižší trest uzavřel se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Soudce jej tedy neposlal za mříže, ale vyměřil mu tři roky vězení odložené na zkušební dobu pěti let.

Ve prospěch morouse mluvily jeho dosavadní bezúhonnost, přiznání, lítost a souhlas s navrženým trestem.

Bude pod dozorem

Brněnský neurvalec bude podle rozhodnutí soudu celých pět let podmínky pod dozorem probačního úředníka. Musí se podrobit i vhodnému psychologickému poradenství. „Budu se snažit dodržovat veškeré sankce,“ slíbil Kaman. „Tento trest je mnohem výchovnější, než kdyby seděl za mřížemi,“ je přesvědčena žalobkyně Eichlerová.