Lev

První polovina pracovního týdne bude úspěšná, ale potom se to začne kazit. Buďte nad věcí a předejděte nepříjemnostem, které vám vstoupí do cesty. Nyní máte energie dost, a proto můžete pracovat i přesčas. Už brzy zjistíte, že se vám to vyplatí.