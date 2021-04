Vyšetřovatelé měli k dispozici pětici očitých svědků, z toho dva byli klíčoví. Šlo o řidiče, které Sochna nebezpečně předjížděl jen desítky sekund před nehodou.

„I když byla nehoda na začátku kvalifikována jako usmrcení z nedbalosti, po výsleších už jsme mířili k tomu, že by mohlo jít o obecné ohrožení. Našli a vyslechli jsme i řidiče aut, kteří jeli v tu chvíli v druhém směru a museli prudce brzdit a uhýbat téměř až do příkopu,“ citovaly policistu, který se účastnil vyšetřování na místě, novinky.cz.

Policisté určili začátek zběsilé jízdy u čerpací stanice vzdálené od místa nehody 4900 metrů. Díky záběrům z tamní bezpečnostní kamery věděli podle servru novinky.cz policisté přesný čas Sochnova odjezdu. S odchylkou pěti sekund určili i dobu střetu. Viník tragédie projel pětikilometrový úsek za 2,45 až 2,50 minuty.

Tři pokusy

Policisté proto udělali pokus, aby zjistili, jak mohla jízda vypadat. Nejprve tři řidiči projeli trasu za běžného provozu při dodržování pravidel silničního provozu. Jejich časy byly od 3,55 do 4,07 minuty a průměrná rychlost od 71 do 75 km/h.

Potom policisté celou trasu uzavřeli a na start se postavil zkušený řidič za volantem Škody Superb s pohonem všech kol, silnějšího stroje, než je Sochnovo volvo.

Vysoký trest díky pokusu

„Jeli jsme opravdu, co to šlo, se zapnutými majáky a sirénou. Přirovnal bych to k rychlostní zkoušce v závodech rallye. Projeli jsme to za 2,24 minuty s průměrem 123 km/h. Sochna měl průměr jen o tři kilometry nižší, a to jel za plného provozu, musel předjíždět a reagovat na ostatní řidiče,“ popsal experiment policista.

Právě díky této rekonstrukci byla Sochnova jízda brána jako úmyslné obecné ohrožení, kde je sazba rozhdoně vyšší než u usmrcení z nedbalosti s obvyklým trestem mezi dvěma a čtyřmi lety.

Zabil jsi mi manželku

Sochna, který nepracoval a nechal se živit maminkou, sám utrpěl při nehodě vážná zranění. Dodnes chodí o holi. Lítost u brněnského soudu projevil až při závěrečné řeči. „Nevím, jak svůj skutek omluvit a nevím, jak se s tím vyrovnám."

Podle znalkyně z oboru psychiatrie Beaty Nour Mohammadi je k sobě mladý muž nedostatečně kritický, potřebuje se předvádět. „Přiznal lítost nad tím, co se stalo, ale také lituje sám sebe,“ řekla znalkyně.

„Zabil jsi mi manželku, to byl nejhodnější člověk na světě,“ vmetl obžalovanému do tváře nešťastný manžel řidičky.

Krajský soud v Brně měl o vině i trestu jasno.„Fakticky neexistují žádné polehčující okolnosti. Obžalovaný hazardní jízdou ohrozil větší množství osob. Daným úsekem projel o dvě třetiny vyšší rychlostí, než je povolený limit. Jen díky pohotovostí ostatních řidičů nedošlo k hromadné nehodě. Přihlédli jsme k tomu, že po celou dobu neprojevil upřimnou lítost, neomluvil se rodině zemřelé. Naopak se snažil vinu za nehodu svést na poškozenou," shrnul soudce Martin Vrbík.

Vrchní soud v Olomouci neshledal na verdiktu nižší instance žádné pochybení a vysoký trest Sochnovi pravomocně potvrdil.

