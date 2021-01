Býk

Milí Býci, leden není vás favorizovaný měsíc a dalo by se říci, že se vám v žádné oblasti výrazně nedaří. Hlavně nemalujte čerta na zeď a začněte přemýšlet, proč se to děje. S touto otázkou pomůže blízký kamarád a otevře vám oči. Konečně to pochopíte.