Vyzáblý střízlík střílel poté, když se v nočním baru v centru pohádal s lidmi kvůli propagaci nacismu. „Vykřikoval, že Hitler je bůh. Společnosti u stolu se navíc snažil prodat odznak s hákovým křížem,“ řekl státní zástupce.

Když si to s prchlivým mužíkem chtěl o třicet kilo těžší muž před barem ručně vyříkat, střelil jej Šilinger dvakrát z 15 centimetrů do brady. Dvanáctkrát soudně trestaný Jan Šilinger střílel v podmínce. Tu vyfasoval za to, že předloni bodl manikúrovými nůžkami ostrahu supermarketu. délka: 00:36.60 Video Jan Šilinger (31) dostal 38 měsícům vězení. Při rvačce v Brně střelil protivníka dvakrát plynovou pistolí do hlavy. Jiří Nováček

„Zavíráte mne jen kvůli mé minulosti, mafiáni!“ vztekal se ještě v soudní síni střízlík. „Ten chlápek byl o hlavu větší a třicet kilo těžší. Já chtěl odejít a on mne pronásledoval,“ hájil se s tím. Soudcům tvrdil, že vede řádný život.

„Splatil jsem dluhy a starám se o staršího kamaráda. Učím se také na letišti létat na ultralightu,“ líčil své polepšení. Pistoli prý vytáhl, protože se bál. „Už mě dvakrát na ulici dříve přepadli, vím jaké to je, dostat nakládačku,“ tvrdil.

Zapomněli na nacismus

Soud jeho obhajobě neuvěřil. Státní zástupce si přitom sypal popel na hlavu. „Naší chybou je, že jsme střelce žalovali jen z ublížení na zdraví a výtržnictví. Měli jsme jednoznačně přidat i propagaci nacismu, bohužel jsme to opomněli,“ uvedl žalobce. I tak vyvázl Šilinger poměrně dobře, hrozilo mu tři až 10 let.