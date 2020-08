Blíženci

Všechno vám jde od ruky a nedokážete si připustit, že by to mohlo být jinak. Nejvíce volna byste měli trávit s rodinkou, protože na ni nemáte moc času. Pokud vám někdo nabídne formu přivýdělku, tak ji vřele přijměte. Na sto procent se vám to oplatí!