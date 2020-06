Výjezd spojený se záchranou čtyřnohého psího nešťastníka prověřil v úterý v noci schopnosti brněnských strážníků. Před 22. hodinou volal na linku 156 muž, který při výletu do údolí Zaječího potoka v oblasti Sadová spatřil ve tmě psa uvězněného v jednom z místních rybníčků.

Do záchrany se kromě místní hlídky a odchytové služby zapojila i poříční jednotka městské policie. „Rotvajler chvílemi stál a chvílemi plaval ve vodě několik metrů od břehu, k návratu se však podle kolemjdoucího neměl už déle než půl hodiny,“ popsal kuriózní situaci mluvčí městské policie Jakub Ghanem.

délka: 03:55.60 Video Strážníci tahali z rybníka rotvajlera Městská policie Brno

Strážníci nasadili takzvané suché obleky a záhy psa lapili do oka odchytové tyče. Dotáhnout zvíře na souš pak byla už hračka. „Mírně vystresované a podchlazené zvíře připnuli na vodítko a převezli do útulku, kde ho personál brzy znovu dostal do dobré kondice,“ dodal mluvčí.

Zase na útěku

Jak se ukázalo, čtyřnohý tulák není v útulku neznámý, jde totiž o notorického útěkáře. Po předání čekalo jeho majitele nepříjemné upozornění, že celý případ poputuje do správního řízení orgánu, proto, že svému „mazlíčkovi“ nedokáže v jeho opakovaných výletech zabránit.