Otáhal byl nespokojen v manželství. Čtyři roky měl proto milenku. Ta pak ale o něj ztratila zájem a našla si jiného. To bylo pro Otáhala nepředstavitelné. „Poškozenému jsem chtěl vrátit bolest, kterou mi způsobil,“ vysvětlil u soudu.



Signalizoval mu, že má problém na autě. Následovala scéna jak z hororu.

Když se poškozený sklonil pod auto, zaútočil Otáhal paralyzérem. Za pasem měl navíc ještě nabitou pistoli s 15 náboji. „Zřejmě byl ale zaskočen, že paralyzér nefungoval, jak chtěl. Napadený se rychle vzchopil a útočníka povalil pod sebe. Otáhal se mu zakousl do spodního rtu a ukousl mu ho,“ popsala událost soudkyně Halina Černá.



Ret má necitlivý

Na Františka měl ale útočník vymyšlený větší muka. Měl pronajatou garáž, kde měl připravené mučící křeslo, pouta i provaz. „Není pochyb o tom, že okresní soud v Prostějově vyměřil trest správně,“ vynesla pravomocný rozsudek soudkyně Krajského soudu v Brně. Otáhal tak má strávit 7,5 roku ve věznici s ostrahou.