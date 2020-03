Půlroční nasazení v Afghánistánu přežil bez úhony. Vojáku a dobrovolnému hasiči Richardu Kolegarovi (29) šlo o život až v rodném Brně. Autem tam do něj schválně najel Lukáš F. (35), který ho přitom vůbec neznal. Byl jen rozčílený na svou přítelkyni, kterou podezíral z nevěry. Krajský soud v Brmě ho poslal na 12,5 roku do věznice se zvýšenou ostrahou.

Richard se loni 1. května vracel z pálení čarodějnic. Měl na sobě hasičskou bundu plnou reflexních prvků. Když přecházel silnici, zavadil o něj zrcátkem auta Lukáš F. Rozčílený řidič vzápětí auto otočil, dupl na plyn a na Richarda najel. Způsobil mu závažné poranění mozku. Lékaři dlouho bojovali o jeho život.



Od otočení auta k místu nehody bylo jen 19 metrů. V době nárazu měl řidič už rychlost přibližně 33 km/hod. Při odpoutání vozidla od těla pak mělo auto rychlost přibližně 43 km/hod,“ upozornil soudní znalec Jaroslav Sedlák.

Obžalovaný Lukáš byl už šestkrát trestaný a v době činu byl v podmínce. Za volantem navíc neměl co dělat. Muž závislý na alkoholu a drogách, nevlastnil řidičský průkaz. Aniž by se podíval, co způsobil, z místa nehody okamžitě ujel. V tu dobu byl v podmínce kvůli loupeži.



Auto je zbraň

„Obžalovaný se dopustil zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Můžeme přitom mluvit o štěstí, že poškozený přežil. Auto je stejná zbraň jako nůž či střelná zbraň,“ upozornil soudce Michael Vrtek.

Lukáš F. dostal 12,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou. Navíc má uložený zákaz řízení na 10 let. Zdravotní pojišťovně má zaplatit cca 170 tisíc korun a poškozenému 779 tisíc korun. Rozsudek není zatím pravomocný, obhájce odsouzeného se na místě odvolal.