Blíženci

Ani na konci dubna nepolevujete a jedete na plný plyn. Někteří to už kvůli nadcházejícímu svátku zabalili, ale vy ne. Jen si dejte pozor, ať si nemalujete úspěch větší, než je možné Nakonec by vás to mohlo dost zamrzet. Raději o ničem profesním nesněte.