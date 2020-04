Štír

Máte-li před sebou náročné pracovní období, anebo se chcete něčemu novému naučit, honem na to. U vzdělávání vydržíte i dlouho do noci a přinese to kýžený efekt. Kvůli tomu zapomenete na zakázaný noční život. Opravdu jste tomu zcela oddáni.