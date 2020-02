Beran

V lásce se můžete opravdu zklamat, což je pro vás nepřípustné a nejste na to zvyklí. Pokud se to stane, změníte svůj pohled na mnoho věcí. V práci se vám naopak daří a pokukujete po lepší pozici. Jen nepolevujte, jinak vám sláva stoupne do hlavy.