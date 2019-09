Skoro rok terorizoval bývalou manželku. Vyhrožoval, že zabije její děti, když ho bývalá rodina nebude živit. Jiřího R. (47) za to poslal okresní soud v Hodoníně na dva roky do vězení. Krajský soud v Brně verdikt v úterý potvrdil. Na verdikt kraje čekal obžalovaný ve vazbě.

„Bývalé manželce vyhrožoval od května 2018 do března 2019 a jeho zprávy zněly čím dál tím víc nebezpečně. Nešťastná žena si třikrát změnila číslo mobilu, obžalovaný se ho ale vždy nějak dozvěděl a pak to bylo vždy ještě horší. Nevlastního syna nutil, aby mu dával peníze,“ uvedla státní zástupkyně Štěpánka Růžičková.



Dvakrát soudně trestaný muž dokonce jednou vnikl do domu bývalé manželky a poničil ho. Žena poté dostala velký strach a obrátila se na soud. Tam agresorovi hrozil trest od šesti měsíců do čtyř let. Odesílání výhrůžek přiznal, dvouletý trest se mu ale zdál příliš a odvolal se ke krajskému soudu v Brně.

Tříčlenný senát ale velmi rychle zjistil, že muž nedostal nijak vysokou sazbu. „Odvolání obžalovaného je bezdůvodné. Už jednou dostal šanci, když se na něj vztahovala milost prezidenta republiky. Má ale i nadále sklony k páchání trestné činnosti. Trest je proto přiměřený,“ odůvodnila potvrzení rozsudku soudkyně Markéta Jirsová.

Rozsudek je pravomocný a existuje proti němu už jen dovolání k Nejvyššímu soudu.

VIDEO: V tomto případě došly události ještě dál. Tento muž byl za těžké ublížení na zdraví na vlastním synovi odsouzen na 8 let za mříže.