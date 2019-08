„Dívka měla na krku dvě řezné rány. Naštěstí nezasáhly žádnou důležitou tepnu. Od smrti ji dělilo jen 0,5 až 1,5 centimetru,“ popsal v pátek před krajským soudem v Brně řezná zranění soudní znalec Jan Krajza.



Hrozila jí smrt

S jeho závěry se ztotožnil i ošetřující lékař z jihlavské nemocnice Vlastimil Ryšavý. „Zraněná žena byla přibližně jen centimetr od smrti,“ vypověděl před soudem.

Mentálně postižená Helena bydlí v chráněném bydlení. Na víkend cestovala 15. února 2019 za svou nevlastní matkou do Jihlavy. Krátce poté, co se obě potkaly, zamířila Helena na schůzku s Jindřichem. Měla se vrátit nejpozději v 19.30. Nevrátila se.



Vyděšená pěstounka

Nevlastní máma jí v 19.32 volala, to jí Helena ještě řekla, že už je na cestě. O pouhé dvě minuty později jí přesto volala opět. „Někdo to zvedl a já jsem jen slyšela: Vrať mi ten mobil a pak bylo ticho. Byla jsem hodně nervózní, proto jsem číslo vytočila opět, nikdo ho už ale nezvedl,“ uvedla pěstounka.

Helena se dostala do nemocnice poté, co jí Jindřich zřejmě v záchvatu paniky z tryskající krve zavolal záchranku. V nemocnice měla dívka panickou hrůzu z toho, co právě prožila. Přitom ale vypověděla, co se vlastně stalo.



Jindřich S. čelí obvinění z pokusu o vraždu, v případě prokázání viny mu hrozí až 18 let vězení. Verdikt u krajského soudu padne na konci srpna.

