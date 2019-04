Zpět

na

Musel vypít minimálně sedm dvanáctistupňových piv. Přesto vlezl do lokomotivy osobního vlaku a vezl soupravu z Brna do Křenovic. Opilý strojvedoucí v listopadu loňského roku ignoroval výpravčího a jel podle sebe, dokud v kabině neusnul. Podle soudu se opíjel přímo za jízdy! Vyškovský soud mu za to udělil roční podmíněný trest.