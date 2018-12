Beran

Do prvního pracovního dne se vyspíte do růžova. Vaši mysl okupují tajné plány a chuť je splnit. Pracovní morálka je nyní jedinečná, a tak byste se měli pustit do realizace. Výhodnější čas už k tomu dlouho nebude. Také řadoví zaměstnanci si polepší.