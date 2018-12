Štír

Dejte si pozor na to, jak se pohybujete po světě. Jste-li řidiči, tak vám na silnici hrozí jen menší nebezpečí. Chodci by se měli vážněji zamyslet nad stylem, jakým zdolávají rušné křižovatky. Vypadá to na střet, jenž by mohl skončit docela tragicky.