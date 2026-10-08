Fin patřil dlouhá léta mezi kolority brněnských Lužánek. Velký, ale hravý pes byl místní atrakcí. „Byl zdrojem zábavy a radosti. Děti ho měly moc rády,“ řekl jeho pán a kavárník Vít Kalvoda.

Ten se nechal inspirovat Japonskem, kde vytvořili sochu pro psa Hačikó. Ten léta chodil čekat před vlakové nádraží Šibuja v Tokiu na návrat svého pána z práce. Pak v tom pokračoval i po pánově smrti.

Vinařství Dog in Dock má ve svém areálu ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku novou sochu psů od umělce Davida Černého. Lidé proto sousoší, které podle některých znázorňuje souložící psi, sepisují petici.
Brno - Zprávy Tři psi na sobě: Je to soulož!, bouří se lidé ve Veselí proti soše Davida Černého

Kalvoda se proto rozhodl vytvořit podobný památník psí lásky a věrnosti. Ještě když Fin žil, požádal sochaře Pelce, aby přesně zachytil jeho podobu. Ten šel na to vědecky, za pomoci 3D scanneru.

„Bylo potřeba, aby pes vydržel delší dobu nehnutě sedět a Fin se dokázal celých 30 minut nepohnout. To jsem u žádného jiného 3D skenování ještě nezažil,“ přiznal Pelc.

Součástí sochy je i miska, která nemá jen symbolický význam, ale poslouží živým tvorům. „Bude vždy plná čisté vody,“ slíbil bývalý majitel Fina. Na sochu a interaktivní zvukovou instalaci se složili přátelé Fina, přispělo i město a kraj.

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Zdroj: Kateřina Lang
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V brněnském parku Lužánky odhalili sochu bílého psa Fina, který byl symbolem místa. Loni uhynul.
V brněnském parku Lužánky odhalili sochu bílého psa Fina, který byl symbolem místa. Loni uhynul.
Autor: ČTK / Šálek Václav