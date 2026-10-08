Fin patřil dlouhá léta mezi kolority brněnských Lužánek. Velký, ale hravý pes byl místní atrakcí. „Byl zdrojem zábavy a radosti. Děti ho měly moc rády,“ řekl jeho pán a kavárník Vít Kalvoda.
Ten se nechal inspirovat Japonskem, kde vytvořili sochu pro psa Hačikó. Ten léta chodil čekat před vlakové nádraží Šibuja v Tokiu na návrat svého pána z práce. Pak v tom pokračoval i po pánově smrti.
Kalvoda se proto rozhodl vytvořit podobný památník psí lásky a věrnosti. Ještě když Fin žil, požádal sochaře Pelce, aby přesně zachytil jeho podobu. Ten šel na to vědecky, za pomoci 3D scanneru.
„Bylo potřeba, aby pes vydržel delší dobu nehnutě sedět a Fin se dokázal celých 30 minut nepohnout. To jsem u žádného jiného 3D skenování ještě nezažil,“ přiznal Pelc.
Součástí sochy je i miska, která nemá jen symbolický význam, ale poslouží živým tvorům. „Bude vždy plná čisté vody,“ slíbil bývalý majitel Fina. Na sochu a interaktivní zvukovou instalaci se složili přátelé Fina, přispělo i město a kraj.
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