V sále se poté ozývaly výkřiky „fašišti“ a „hanba“. Neuspěl ani další návrh, aby Brno ukončilo poskytování dotací festivalu Meeting, jehož pořadatelé zástupce sudetských Němců do Brna pozvali.
Odpůrci překřičeli řečníky
Spoluzakladatel festivalu Meeting Brno David Macek označil sjezd sudetských Němců za příležitost k setkání. Poté dostal slovo i bývalý ministr kultury Milan Uhde.Do proslovů obou řečníků vstupovali odpůrci křikem nebo boucháním do lavic.
Odpůrci Uhdeho dokonce označili za vlastizrádce nebo kolaboranta. Náměstek primátorky René Černý (Nezávislí, dříve ANO) několikrát přítomné v sále vyzval ke klidu, jinak by musel schůzi přerušit. Proslovy řečníků nebyly často kvůli křiku slyšet.
„Jako ročník 1936 jsem tuto minulost na vlastní kůži prožíval. Během německé okupace jsem přišel o 18 členů širší rodiny, kteří zahynuli v koncentračním táboře," uvedl Uhde. „Zlo, které se prohnalo českými zeměmi, není dědičné," dodal.
Krušnohorská ves, opuštěná s odsunem Němců, ožívá. Vzpomínat do Königsmühle přichází poslední rodačka
Více než hodinu mohla své názory prezentovat veřejnost. Poté se vyjádřila primátorka Markéta Vaňková (ODS) s tím, že sudetoněmecký sjezd má její plnou podporu. V osobním vyjádření vyzvala ke hledání společného porozumění. Sjezd se uskuteční od 22. do 25.května.