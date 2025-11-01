Velká většina lidí se o hroby stará, jsou ale i ti, kteří z nejrůznějších důvodů údržbu nezvládají. „Někteří jsou limitováni zdravotními důvody, jiní například tím, že žijí v zahraničí a do vlasti se vracejí jen jednou za několik let,“ popsal nejčastější důvody využití jejich služby Pelán.

Mladíci si zřídili webové stránky a tam své služby začali nabízet. „Nejdřív jsme působili jen v Brně, ale brzy se začali ozývat zájemci z celé republiky. Vytvořili jsme si proto síť spolupracovníků, abychom mohli těmto požadavkům vyhovět,“ vysvětlili zakladatelé Andělské služby.

Své pomocníky přitom našli snadno. „Jednak o to projevili zájem tzv. hodinoví manželé, pracovníci květinářství, ale i studenti a maminky na mateřských dovolených. Funguje to tak, že vždy hrob vyfotí při jejich příchodu a následně i po odchodu. Fotky pak pošleme klientovi, aby viděl, že služba byla provedena,“ vysvětlil Pelán.

Krajané chtějí úklid každý měsíc

Údržba podle něj probíhá bez problémů. Přiznává, že ale někdy došlo i na kuriózní situace. „Jednomu z našich spolupracovníků se stalo, že se na něj obořila exmanželka zákazníka, která nechápala, proč hrob čistí. Brzy se to ale vysvětlilo a žena odcházela spokojená,“ přidal Pelán historku.

Podle obou mladíků jejich služby využívají i lidé ze zámoří. „Bydlí například v Kanadě nebo USA. Ti tuto službu využívají nejčastěji, a to až 12x ročně. Tuzemští zákazníci volí údržbu nejčastěji jednou či dvakrát ročně, někteří i čtyřikrát,“ dodal Pelán.

Ondřej Buček a David Pelán vždy pozůstalým posílájí fotku před a po údržbě.
