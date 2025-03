„Vlastní slévárna o této velikosti a výbavě není unikátní jen v Česku nebo Evropě, ale na celém světě je takových školních sléváren jen několik,“ podotkl vedoucí odboru slévárenství Ústavu strojírenské technologie Antonín Záděra.

Hala byla jako školní slévárna postavená v době, kdy kampus VUT pod Palackého vrchem vznikal, tedy ve druhé polovině 80. let minulého století. Do provozu byla uvedena v roce 1988. Jako školní slévárna ale fungovala pouze pět let.

Firma ji zdevastovala

„Po roce 1989 se doba strašně rychle měnila, o výzkum nikdo moc nestál, redukovaly se počty pracovišť. V roce 1993 se proto slévárna pronajala soukromé firmě, která ji využívala až do roku 2013. Do její údržby mnoho neinvestovala a odevzdala ji zpět v dost hrozném stavu,“ popsal Záděra.

Fakulta slévárnu obnovovala postupně až do současné podoby. Nyní je zde k dispozici pěti indukčních pecí a další vybavení.

Peníze jdou zpět do dílny

Většinu času slévárna slouží potřebám vysoké školy. Z poloviny ji využívají studenti, kteří se do ní chodí seznámit s technologií a postupy, absolvují v ní cvičení, mohou pracovat na svých diplomových pracích. Ve slévárně také probíhá výzkum a vývoj v oboru slévárenství, kde ústav spolupracuje se soukromými firmami. Poslední část jejího vytížení pak tvoří komerční zakázky.

„Odléváme menší zakázky, kusové věci, spotřební materiál, ale také například umělecká díla. Socha mimozemšťana na brněnské hvězdárně se odlévala tady u nás,“ dodal vedoucí odboru slévárenství. Příjmy z komerčních zakázek škola investuje zpět do vybavení slévárny.

Málo studentů

Největší bolestí oboru slévárenství je nedostatek zájemců o studium. „I kdybychom každý rok měli 200 nebo 300 absolventů, ještě před dokončením studia by si je firmy rozebraly. Bohužel jich každý rok máme pouze 50 a firmy nám už od třetího ročníku mohou ruce utrhat,“ uvedl Záděra.

