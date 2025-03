Student tamní střední školy řemesel Matěj Steinberger vymyslel rozvaděč, kterým řídí větrné elektrárny a solární panely. Byl tak dokonalý, že jím pokořil 30 soutěžních týmů z tuzemských škol.

„Rád dělám na všem sám. S elektrotechnikou jsem přišel poprvé do styku až na střední, na základce mi vůbec nic neříkala. Když jsem pochopil princip, tak jsem věděl, že se jí budu moct snad jednou i živit,“ plánuje autor projektu solární elektrárny.

Chce se zdokonalovat

Co Matěje na elektrotechnice baví? „Do budoucna je to perspektivní obor. Neustále se vyvíjí. Nejraději řeším problémy v elektroinstalacích. Když přijdu na to, kde je problém, je to super pocit,“ vysvětluje.

Video Video se připravuje ... Matěj Steinberger (17) z Frýdku-Místku vyhrál republikovou soutěž elektrotechniků Střední škola řemesel Frýdek-Místek

Po vyučení oboru elektrikář-silnoproud hodlá projít v oboru nadstavbovým studium ve stávající škole a rozšířit svůj obzor ještě o slaboproud. „Ten se velice prolíná se silnoproudem. Poté bych rád na praxi asi do nějaké firmy, než se osamostatním,“ plánuje.

Vydělal 53 tisíc

Vítěz odborného klání získal pro sebe tři a pro školu 50 tisíc. „Celou tu výhru využiji na nákup nějakých technologických produktů,“ usmívá se nadějný mladý odborník.

V evropském finále elektrotechnické soutěže NOARK v Praze bude měřit síly od 24. do 26. března s vítězi z devíti zemí. Evropského finále v Praze se zúčastní vždy jen vítěz regionálního kola.

„Nejlepší je ten pocit, když odhalím nějakou chybu a když tuto chybu umí elektrikář opravit a zákazník může znovu svítit nebo si pustit televizi,“ vyznal se Matěj Steinberger.