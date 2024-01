Ti kontejner nejdříve převrátili, aby z něj mohli nešťastníka vyprostit. Jejich úsilí bylo po deseti minutách korunováno úspěchem. Výjezd nakonec neminul záchranáře.

„Pacient byl při vědomí, jednalo se o mladého muže. Zkontrolovali jsme ho a převezli do vyškovské nemocnice k vyloučení vážnějších zranění,“ uvedla mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Hasiči v souvislosti s tím varovali před podobnými pokusy o lezení do jakéhokoliv druhu kontejneru. „Nelezte do kontejnerů na elektroodpad (a vlastně ani do žádných jiných). Takové je poučení z dnešního zásahu ve Vyškově,“ vzkázali na sociálních sítích.

