„Byl to bratranec mojí matky, pro mě zkrátka strýček. Občas jsme se škorpili, ale v dobrém,“ vzpomínal při pondělním posledním loučení se zesnulým aristokratem v Boskovicích jeho synovec František Kinský (75).

Kinský: Zvelebil zanedbané panství

Strýce označil jednoznačně za bojovníka. Způsob, jakým se vyrovnal s příkořím během desítek let existence komunistického režimu, byl prý obdivuhodný. „I proto jsem potěšen, že měl to štěstí a mohl se vrátit do Boskovic. Zdejší lidé se sami přesvědčili, že se vrátil s poctivými úmysly, aby zvelebil zanedbané panství,“ podtrhl KInský.

Mezi těmi kdo se přišli s hrabětem rozloučit, byl i bratr někdejšího ministra zahraničí Cyrila Svobody Josef (67). Protože si jsou oba bratři k nerozeznání podobní, nedokázali někteří účastníci odhadnout, který ze Svobodů přijel. „Je to jednoduché, já jsem o pár minut mladší,“ vtipkoval bankéř Josef Svoboda.

S hrabětem se dobře znal. „Začátkem 90. let jsme spolupracovali na některých projektech. Naposledy jsme se viděli letos v červnu. Říkal mi, že mu nic neschází, jen mu vržou kolena,“ prozradil Svoboda.

délka: 01:24.60 Video Video se připravuje ... František Kinský o svém strýci Hugo Mensdorff-Pouilly TV Blesk Zdeněk Matyáš

Mezi dvěma stovkami účastníků posledního rozloučení nechyběli vedle příbuzných šlechtické rodiny a jejich větví z několika evropských zemí také domácí. „Kdysi jsme šli celá rodina na prohlídku zámku a byli jsme jako u vytržení. V pokladně úřadoval pan hrabě a ke vstupence přidal i pár zajímavostí, které v průvodci nenajdete,“ svěřila se jedna z návštěvnic kostela.

To, že si Hugo Mensdorff-Pouilly získal srdce a sympatie místních obyvatel, potvrdila i Marie Zvěřinová „Vždycky pozdravil a prohodil pár slov. Neměl odstup na to že byl hrabě. Já ho vnímala jako laskavého a milého člověka.“

Vzpomínky na Schwarzenberga (†85): „Čestný a ušlechtilý člověk,“ řekl britský velvyslanec Field

Při uložení rakve do hrobu na boskovickém hřbitově zahrála místní dechovka Boskověnka. „Hrávali jsme na Svatohubertských slavnostech na boskovickém hradě. Pan hrabě se vždycky zastavil a dali jsme řeč,“ vzpomněl kapelník Alois Kolář.

Dvě zádušní mše

K poctě hraběte se ještě uskuteční dvě zádušní mše. První 18. prosince v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na pražském Strahově a 9. ledna ve Vídni v Maltézském kostele svatého Jana Křtitele.