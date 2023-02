Moravský kras a Drahanská vrchovina jsou světem Marie Horákové (38). Vyrůstala tam a prožila šťastné dětství. Oblíbila si přitom zejména oblast kolem Moravského krasu, kde je podle ní spousta turisticky neobjevených a přitom zajímavých lokalit. Rozhodla se, že do míst svého dospívání návštěvníky zavede a zároveň tak přiláká do regionu i lidi, kteří se v regionu rozhodnou usadit.

Horáková přírodu miluje, zájemce z měst ale rovnou upozorňuje, že život v Moravském krasu není snadný: „Každý, kdo tu zůstává, má obrovskou odvahu. Musíme být soběstační a životaschopní a musíme držet při sobě, jedině tak se může venkovský region udržet,“ varuje si. Odměnou je ale krásná příroda a zdravý vzduch.



Ukáže Suchý žleb

Aby podpořila svá slova, nechala opravit chalupu, kterou vlastní její rodina už několik generací. „Určitě by to potěšilo dědu, který byl v Bousínově starostou a hybatelem tohoto regionu. Děda miloval, když byla chalupa plná lidí,“ zavzpomínala jeho rodová následovnice.

Region se snaží rozhýbat i ona. Rozhodla se podpořit turismus, letos začne jako průvodkyně provázet Moravským krasem. „Chci je zavést třeba do Suchého žlebu, který leží jen dva kilometry od přelidněné Macochy, ale nikdy tu nepotkám ani nohu,“ naznačila Horáková budoucí trasy.



Zaniklé osady

Upozornit chce určitě i na zaniklé středověké osady. „Profesor Ervín Černý-Křetínský, který by se letos dožil 110 let, jich tady objevil hned 70. Nabízejí přitom paralely se současným stavem životního prostředí. Krajina neunese, když je příliš užívaná,“ vysvětlila Horáková.



S osadami postupně seznamuje i místní, od maminek s dětmi po starousedlíky. Pomáhá jim hledat jejich kořeny. Uvědomuje si přitom, že před ní stojí spousta práce. A už také ví, že každý drobný krok má smysl, že všechno chce svůj čas, a že jí za to vynaložené úsilí její kraj i sousedé stojí.



VIDEO: V Moravském krasu ještě zdaleka nejsou prozkoumány všechny jeskyně.



délka: 01:59.35 Video Video se připravuje ... Jeskyňáři výjimečně otevřeli veřejnosti nepřístupnou Amatérskou jeskyni v Moravském krasu Zdeněk Matyáš