Farnost a stavební firma, která s příchodem zimy práce utlumila, se domluvily na kompromisu. Až do Vánoc mohou věřící a návštěvníci vstoupit do hlavní lodi, vždy od středy do neděle, vždy od 15 do 18 hodin.

Dočasně otevřeno

„S přicházející zimou práce zcela neustaly, stavební sezóna ale skončila a odpoledne po odchodu dělníků je možné nechat v stoupit do kostela návštěvníkům,“ vysvětlil farář Jakub Pacner.

délka: 00:36.58 Video Video se připravuje ... Ke svatému Jakubovi mohou věřící i během oprav Zdeněk Matyáš

Lidé tak získali možnost se projít středovou uličkou mezi lavicemi. U oltáře vznikl světelný betlém, byť se před ním nachází mobilní zábrany. „Jsem ráda, že aspoň takto si můžu kostel prohlédnout. Je zajímavé také vidět, co všechno se opravuje,“ svěřila se návštěvnice Jana Hyršová.

Vznikne i vyhlídka pro veřejnost

Rekonstrukce za bezmála 130 milionů korun skončí v roce 2024. Týká se střechy, krovů, oken a kamenných prvků, které jsou ve špatném stavu.

„Více než 80 procent nákladů nám pokryje státní dotace, samotná farnost přispěje minimálně deseti miliony korun. Počítáme s vyhlášením sbírky a zapojením sponzorů z řad firem i drobných dárců,“ uvedl už dříve Pacner. V plánu je také v polovině 90 metrů vysoké věže vyhlídka přístupná veřejnosti.