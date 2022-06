Lev

Seznamování je pro vás přirozené a rozhodně se mu nevyhýbáte. Jen si dávejte pozor na výběr letmých známostí. Některá z nich by se do vás mohla náhle zamilovat a rychle by si na vás dělala nároky. Majetnictví totiž ze srdce úplně nesnášíte.