Zpět

na

Před téměř 30 let rozjížděli na Uherskohradišťsku rodinnou firmu, v neděli je osud tragicky rozdělil. Podnikatel Martin Kovář (†49) zemřel spolu s brněnským chirurgem Liborem Pašou (†63) a dalšími dvěma cestujícími ve voze, který v Norsku naboural do traktoru. Jeho bratr František stále nemůže uvěřit, co se stalo.