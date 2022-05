Při dopravní nehodě v norském tunelu Steigen zahynul významný český chirurg a traumatolog Libor Paša. Přednostou Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v brněnské Úrazové nemocnici nepřežil v neděli večer náraz auta, v němž cestoval, do traktoru. Oběti nehody jsou dohromady čtyři.

Excelentní lékař byl jedním z průkopníků novějších metod artroskopií. Řadu let byl také lékařem národního týmu basketbalistek. Nehoda se stala v neděli odpoledne zhruba uprostřed osmikilometrového tunelu Steigen, který patří k nejdelším v Norsku. Paša jel s čtyřmi dalšími cestujícími na letiště, odkud měl odletět z dovolené zpátky do Brna. Norská média uvedla, že vozidlo s chirurgem narazilo podle všeho do traktoru ze zadu.

Česká traumatologie přišla o vzácnou osobnost

„Po stránce odborné, zejména v oblasti artroskopií, byl velice uznávanou osobností nejen v rámci republiky, ale i okolních zemích,“ sdělil Radek Veselý, primář oddělení traumatologie Úrazové nemocnice v Brně. Ta také o úmrtí svého lékaře oficiálně informovala. Úmrtí lékaře je tragédií pro rodinu i spolupracovníky. „Paša byl osobností a vzorem pro kolegy. Nejen pro Úrazovou nemocnici, ale pro celou českou traumatologii je to obrovská ztráta,“ řekl ředitel nemocnice Pavel Piler.

Profesorem byl pouhé dva měsíce…

Paša přišel do Úrazové nemocnice v roce 1993. Působil jako vedoucí lékař oddělení traumatologie, kde se stal později primářem. Od roku 2015 byl v Úrazové nemocnici přednostou Kliniky traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde dosud působil. V březnu byl jmenován profesorem v oboru chirurgie. „Byl jedním z průkopníků novějších metod artroskopií a členem artroskopické společnosti. Několik let byl lékařem basketbalové reprezentace žen ČR,“ poznamenala mluvčí nemocnice Andrea Šromová. Paša zároveň působil i u týmu brněnských Žabin.

