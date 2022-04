Před 30 roky zažila na vlastní kůži, co je to prodělat boreliózu. Zákeřné nemoci a jejím přenašečům klíšťatům proto zasvětila svůj vědecký život. Dnes patří Alena Žákovská na katedře biologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity bez přehánění k vědeckým legendám. Mimo jiné i díky velké osvětě na dané téma.

„Průběh onemocnění u mě vedl k tomu, že ze zdravého sportujícího člověka udělal prakticky mrzáka chodícího o holi,“ vzpomíná na osobní zkušenost. Ta však pro ni zároveň představovala impulz, aby se nemocí, jejíž následky, není-li včasně zaléčena, můžou vést až k chronické únavě, artritidě nebo dokonce roztroušené skleróze, začala zabývat.

Zákeřná bakterie

„Bakterie borelie je zákeřná v tom, že pokud včas neurčíme správnou diagnózu a nezačneme onemocnění léčit antibiotiky, dokáže se v organismu dostat do míst, kde s ní pak imunitní systém bojuje už jen těžko, a ona tam tak dokáže přežít dlouhodobě. To pak vede k chronickým obtížím, jejichž léčba stojí spoustu času a úsilí,“ upozorňuje Žákovská.

V hlavní klíšťové sezoně, tedy zhruba od března do října, Alena Žákovská s kolegy týden co týden vyráží do terénu a aktivitu klíšťat – především v jihomoravském regionu – mapuje. V Brně například prochází pisárecký park v okolí Pavilonu Anthropos. Před časem i s pomocí studentů výzkumníci zmapovali lokality v okolí brněnské přehrady, v Brně-Líšni či Zamilovaném hájku v Řečkovicích.

Borelióza se stala tématem

„U nás se o borelióze mluví od devadesátých let, ale je pravda, že ze začátku se o ni moc nezajímala. Domnívám se, že tím, jak nemocných přibývá a jejich léčba je velice obtížná, tak si postupně začala všímat,“ zamýšlí se imunoložka, která svůj univerzitní čas dělí mezi přírodovědeckou a pedagogickou fakultu.

Žákovská patří doslova k „motorům" veřejnoprávní osvěty na téma klíšťata, lymská borelióza a klíšťová encefalitida. Založila i web borelioza.cz provozovaný stejnojmenným občanským sdružením, na jehož činnost navazuje také nově vzniklá nezisková organizace Naše srdce.

„Jen boreliózou se u nás ročně nakazí kolem čtyř tisíc lidí,“ upozorňuje vědkyně na lékařské statistiky,