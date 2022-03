O vstupy zdarma či snížené vstupné do zoologických zahrad a na další turistické cíle v Ústeckém kraji je mezi uprchlíky z Ukrajiny zájem. Město Děčín připravilo pro migranty kartu, kde mají do konce roku čtyři vstupy zdarma nejen do zoo, ale také do akvaparku a k tomu mohou jít desetkrát na oběd do školní jídelny. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Martin Pošta (Volba pro Děčín).

Kartu si mohou ukrajinští uprchlíci vyzvednout v děčínských informačních centrech, tedy v městské knihovně nebo na hlavním nádraží. „Je to klasická bankovní karta, kterou my používáme, často ji vydává dopravní podnik a teď jsme ji udělali speciálně pro ně,“ doplnil Pošta. Díky vydávání karet má radnice i představu o tom, kolik se na území města nachází uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny, protože se o ni hlásí i ti, kteří jsou ubytovaní třeba u soukromníků na základě dohody na sociálních sítích.