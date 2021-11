Cesta smrti, ze které nebylo návratu... Nacisté před 80 lety z Brna poslali první transport českých Židů do vyhlazovacích táborů v Bělorusku. Za jediný rok tímto způsobem zlikvidovali téměř 49 tisíc československých občanů.

Reinhard Heydrich (†38) po svém nástupu na pozici zastupujícího říšského protektora v roce 1941 urychlil plány tzv. konečného řešení židovské otázky. Jako továrny na smrt mu v prvním roce jeho působení posloužily především tábory v Pobaltí a v běloruském Minsku a Malém Trostinci.

První transport nacisté vypravili 16. listopadu 1941 a postupně tam skončilo 6981 českých a moravských Židů. Válku jich přežilo pouhých 22. Stačil rok...

Desetitísíce na smrt

Podobně nemilosrdné bylo vražedné tempo i v ostatních vyhlazovacích a pracovních táborech v Bělorusku a Pobaltí. Němečtí okupanti tam během jediného roku poslali celkem 49 540 lidí, což znamenalo více než polovinu všech Židů žijících na našem území.

Konce války a návratu do vlasti se v otřesných podmínkách dočkalo jen 549 vězňů, všichni ostatní byli popraveni či umučeni.

Likvidace a sebevraždy

Ihned po obsazení Československa a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava 15. března 1939 začali němečtí okupanti se šikanou židovského obyvatelstva. Židé, kterých bylo v protektorátu 118 tisíc, byli postupně vytlačováni ze společenského i pracovního života.

Řadu profesí nesměli vůbec vykonávat, nemohli chodit do divadla či parků a také jim byl konfiskován majetek či odepřena lékařská péče. Zhoršující se podmínky donutili přes 30 tisíc českých Židů k emigraci a postupně také dalších 10 tisíc k sebevraždě. Do koncentračních a vyhlazovacích táborů nacisté odvezli z našeho území přes 81 tisíc Židů, z nichž do konce války přežilo jen 10 500.

Uvolnili místo popravou

Vyhlazovací tábor v Malém Trostinci byl před příjezdem prvních vězňů z protektorátu přeplněný. Nacisté proto sáhli ke zvrácenému řešení a místo jim uvolnili vyvražděním internovaných běloruských Židů.