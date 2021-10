Obyvatelé Znojma si připomínku zašlé éry telefonních automatů v podobě sochy sami odhlasovali v projektu Tvoříme Znojmo. Spolek Umění do Znojma poté oslovil designéra Maxima Velčovského. Pro konkrétní prostor, kde v minulosti stávala jedna z telefonních budek, navrhl kontroverzní, nadčasovou a vypovídající multifunkční sochu.

Dvakrát denně zazvoní

„Dostat se k tomuto momentu trvalo několik let a nebylo to jednoduché. Projekt Umění do Znojma vznikl v roce 2012, příští rok oslavíme první desetiletí. Již v té prvotní ideji bylo jedním z hlavních cílů vybudovat ve veřejném prostoru Znojma sochu. Protože výrazný umělecký zásah město nezažilo minimálně několik desetiletí,“ uvedla umělecká vedoucí galerie GaP Andrea Krejčí.

Právě před galerii GaP se socha nachází. Aby připomněla původní účel, vždy v poledne a v 18. hodin zazvoní.

délka: 00:59.73 Video Znojmo má orloj z telefonních budek od Maxima Velčovského galerie GaP

Rozpaky i nadšení

Socha vyvolává u části obyvatel Znojma rozporuplné reakce. Zdá se jim příliš moderní a do historického města nevhodná. Jiní netají nopak nadšení kvůli osvěžení veřejného prostoru.

„Chtěla bych zdůraznit, že veškerou naši tvorbu děláme s respektem k našemu městu a s velkou pokorou k těm, kteří tu s námi bydlí,“ dodala Krejčí.