Jediný člověk na světě nafilmoval 11. září před 20 lety nárazy obou teroristy unesených boeingů do mrakodrapů v New Yorku. Je jím bývalý horník, řemeslník a pošťák Pavel Hlava (58) z Brna.

V zámoří si tehdy vydělával peníze na domek v Česku. Video, o které se později porvaly televize ABC a The New York Times, přitom natočil čirou náhodou. Pouhý den před útokem, který změnil svět, si koupil videokameru. Cestou do práce si ji na sedadle spolujezdce zkoušel.

Auto se proplétalo Brooklynem. Pan Hlava zkoušel kamerku ovládat a natáčel frmol v ulicích. Víceméně náhodou natočil objektiv směrem k světoznámým dvojčatům, pod kterými ústil tunel, kterým měli cestou do práce za moment projet.

Obláček prachu...

„Vůbec jsem neviděl, že do mrakodrapu narazilo letadlo. Náraz se jevil na displeji jako obláček prachu,“ přiblížil klíčový okamžik pan Hlava.

délka: 02:07.64 Video Pavel Hlava (58) z Brna zachytil jako jediný člověk na světě nárazy obou teroristy unesených Boeingů do mrakodrapů v New Yorku 11. září 2001 Pavel Hlava

Druhý záběr vznikl za necelou půlhodinku ve chvíli, kdy se auto vynořilo z tunelu. „Natáčel jsem billboard, který zval na premiéru filmu Demolition Man, posunul jsem náhodou ruku nahoru a sto metrů od nás tam právě s ohlušujícím řevem narážel do mrakodrapu druhý boeing,“ otřásl se hrůzou i po letech pan Hlava. „Ten film pak tehdy v Americe zakázali promítat,“ poznamenal.

Dnes bych netočil, ale utíkal

Tehdy byl pan Hlava ještě v klidu. „Stáli jsme sto metrů od Dvojčat a vůbec nám nedocházelo, co se stalo. Nikdy jsme o terorismu nepřemýšleli. Dneska bych se snažil z místa okamžitě utéct. Bál bych se o život a hrůzou trnul, kde a kdy co bouchne,“ svěřil se.

„Tehdy skončil svobodný svět. Zpětně mi dochází, jak to bylo nebezpečné,“ dodal.

Na New York nejde zapomenout

Za světově unikátní videa pak newyorští právníci panu Hlavovi zajistili autorské honoráře v desítkách tisíc dolarů. Mohl proto jet domů, na bydlení bylo vyděláno. „Vrátil jsem se do Brna, ale na New York jsem nikdy nezapomněl a nezapomenu. Možná se tam ještě podívám,“ přiznává i po letech vášnivý amatérský tenista.

Při útocích zahynulo 2977 v mrakodrapech a unesených letadlech. Zemřelo také 411 hasičů a všech 19 teroristů.