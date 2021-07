Co se tomu kohoutovi stalo, vrtá v hlavě chovatelce Ivaně Urbánkové z Mikulčic na Hodonínsku. „Velitel hejna od tornáda vydává divné zvuky, a to už uplynul měsíc,“ říká žena. Místo kokrhání se mu line ze zobáku jakési cvrlikání, které navíc zní dost smutně.

Jenže kdo dokáže přeložit drůbeží řeč, když tito opeřenci používají až 30 různých tónů? „Mohlo by to být tím, že nám živel odnesl 19 slepic a on za nimi teskní a stále je volá? Nebo utrpěl šok a stále v sobě nosí tu hrůzu, co zažil?“ přemítá Ivana na zničeném dvorku, kde nezůstaly ani stromy. Chovatelka ptactva Magdaléna Žohová vysvětluje, proč se nyní ozývá jinak.

„Kohout dává kokrháním najevo, že mu patří určité území a je pánem svého harému. Je lhostejno, jestli jde o 18 slepic, nebo jednu dvě. Kokrháním křičí do světa, že je to jeho, a pokud tam přijde vetřelec, bude o to své bojovat. Jestliže o harém přišel, ztratil i důvod k hlasitému kokrhání a může svůj hlasový projev omezit,“ vysvětluje.

Pokud dostane opět nějaké slepice, nejspíš začne znovu kokrhat. Vyloučena podle ní ale není ani možnost, že během tornáda utrpěl poranění krku.

délka: 00:27.63 Video Mikulčický kohout podivně kokrhá Jana Gartnerová