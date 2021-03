Slabák působil od svých 19 let ve Státní filharmonii Brno. Záhy našel hudební porozumění u jedenácti profesionálních muzikantů z téhož tělesa. A zrodila se Moravanka. Její první televizní pořad v roce 1973 s názvem Vy neznáte Moravanku měl fenomenální úspěch. Nabídky na další televizní pořady a živá vystoupení se jen hrnuly.

1978: Na profesionální dráze

„Původní koníček dvanácti členů seskupení Moravanka se pro ně nakonec stal profesí a jejich angažmá ve filharmonii a operním orchestru Státního divadla v Brně vystřídal život kočovný,“ uvádí se na webu dechovky.

V roce 1978 se Moravanka stala profesionální, tělesem, které se definitivně zapsalo nesmazatelným způsobem do historie moravské i české dechové muziky. V témže roce Jan Slabák předal exkluzivní zastoupení souboru pražské agentuře Pragokoncert.

Moravanka i ve filmu

Za dobu své existence odehrála Moravanka 7 500 koncertních vystoupení, natáčela pro mnoho hudebních vydavatelství doma i v zahraničí. Na trh se dostalo do současnosti přes sedmdesát zvukových nosičů. O Moravanku projevili zájem i čeští filmaři, výsledkem byl celovečerní film Únos Moravanky. Od 90.let se jubilant začal vracet i ke spolupráci s brněnskou filharmonií, působil také jako profesor na brněnské JAMU.

Covidu se nebojí

Slavný kapelník si postěžoval, že starosti mu víc než současná pandemie dělá budoucnost Moravanky. „Až skončí covid, musím vyřešit situaci s kapelou. Mám trochu starost, jak to bude do budoucna, jestli bude mít někdo zájem ji po mě převzít. Ale řešit se to teď nedá, nemůžeme se sejít, a tohle je vždycky lepší probrat osobně," poznamenal Slabák, který trubku odložil už před pěti lety.

Nákazy covidem-19 se podle svých slov nebojí. Má za sebou jednu očkovací dávku, další ho čeká na začátku dubna a jak sám říká, s nikým cizím do kontaktu nepřijde.

Přiznává, že i když naposledy s Moravankou vystupoval loni v září, živé koncerty mu příliš nechybí. „Přece jen už nejsme tak mladí, do toho juchání a zpívání už mi tak není. Navíc když máte někde odehrát čtyřhodinový koncert, je to dřina, z toho už bolí i ramena, klouby. Zdraví mi naštěstí slouží, zrak mám dobrý, ale zrovna nedávno doktorka zjistila, že se mi trochu horší sluch. Ono při koncertech od těch trumpet to je slušná zvuková pecka, někde se to musí projevit," poznamenal čerstvý osmdesátník.

VIDEO: Takhle vypadá folklórní festival ve Strážnici. délka: 00:57.37 Video Folklórní festival ve Strážnici Jiří Nováček