Škola se už několikrát předvedla v originálních náborových kampaních. Tentokrát hrdinu videa vyslali do zničeného kampusu, aby ve virtuální realitě za asistence robotů zjistil, že díky znalostem a schopnostem získaným na technice může svět zase změnit k lepšímu.

Světový unikát z Brna: Robot po nehodě odhalí neviditelnou brzdnou dráhu Kampaň poukazuje na ztížené studijní podmínky, zároveň ale optimisticky ukazuje, že potřebné znalosti a dovednosti dokáže VUT studentům předat i vzdáleně. V hlavní roli účinkuje Tomáš Žilinský z Divadla Husa na provázku.

Úkoly na každé fakultě

Kampaň doplňuje počítačová hra, kterou vytvořili studenti Ateliéru herních médií Fakulty výtvarných umění VUT pod vedením Vojtěcha Vaňka. Postupně hráče zavede na všechny fakulty VUT. Na fakultě chemické míchají barevný koktejl, na architektuře staví budovu a zápolí s gravitací. Ve hře je spousta humorných odkazů.

délka: 02:18.80 Video Brněnské Vysoké učení technické (VUT) v nové náborové kampani zobrazilo svět po apokalypse. Redakce Blesk

„Každý, kdo se na to dokáže naladit, se dokáže pobavit. Vývoj her je obecně jednou z nejnáročnějších oblastí dneška, ale je to krásné, stojí to za to. Není lepší oblast, kterou byste se mohli potrápit, než je tahle," upozornil Vaněk.

Nápad je dílem marketingové specialistky VUT Lenky Gumulec. „Kvůli vládním nařízením jsme dlouho netušili, jestli zvládneme v plánované podobě kampaň natočit na vytipovaných lokacích. Zvažovali jsme i variantu vytvořit animovaný klip, ale nakonec se i díky vstřícnosti vědců a zaměstnanců na jednotlivých fakultách natáčení odehrálo podle původního plánu," popsala autorka. Natáčení a zpracování kampaně se ujal tvůrce virálních videí Michal Orsava.

VIDEO: V roce 2018 lákala tato reklama na studium techniky na VUT v Brně.

délka: 01:22.36 Video Neotřelá reklama láká na studium techniky na vysoké škole v Brně. Studio Blesk